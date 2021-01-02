До марта 2022 года от COVID-19 вакцинируют 23 млн украинцев, - Ляшко

В МОЗ говорят, что вакцина будет для украинцев бесплатной, а вакцинация – добровольной.

Минздрав намерен до марта 2022 года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев, для этого необходимо 46 млн доз вакцины.

Об этом замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в интервью "Фактам".

"Будут разные механизмы поставки и разные механизмы закупки. Не нужно разгонять никакие фейки. Вакцину доставят при температуре минус 80 градусов, затем перевезут в термоконтейнерах с сухим льдом на национальный склад. Он уже определен", – сказал Ляшко.

По его словам, этого склада достаточно для Украины. Он оборудован холодильными камерами объемом 20 кубометров.

Вакцинация предусматривает 5 этапов, у каждого две фазы, так как требуется двукратное введение вакцины: через 25 дней нужно сделать прививку повторно. Кроме того, вакцина будет для украинцев бесплатной, вакцинация – добровольной.

"Но мы призываем это сделать, поскольку это шанс остановить распространение коронавирусной инфекции. Мы завезем на рынок Украины безопасную и качественную вакцину", – отметил Ляшко.

По информации Ляшко, вакцина в Украину будет поступать партиями, это общемировая практика.

"Даже если завезти огромное количество, все равно одномоментно невозможно провакцинировать медицинских работников, которые потом будут вакцинировать людей. Это нереально. Поэтому предусмотрены вакцинальные сессии", – сказал он.

Главный санврач имел ввиду вакцины компаний BioNTech/Pfizer и Moderna.

Ранее Ляшко говорил, что Украина может получить вакцину от трех производителей: от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США). Ляшко говорит, что большие надежды возлагают на последнюю, поскольку она является единственной из вакцин-кандидатов с необходимостью единоразового введения, находящейся на третьей стадии клинических испытаний.

Президент Владимир Зеленский считает, что получение вакцины в страну не означает успешного проведения вакцинации. Процесс прививок должен быть массовым. "Поэтому уже сейчас представителям власти на всех уровнях, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной", – сказал он.