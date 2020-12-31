Зеленский призвал украинцев не бояться китайской вакцины от коронавируса

Президент опасается, что закупаемые вакцины окажутся невостребованными из-за страха украинцев перед любыми прививками.

Президент Владимир Зеленский считает, что получение вакцины в страну не означает успешного проведения вакцинации. Процесс прививок должен быть массовым. "Поэтому уже сейчас представителям власти на всех уровнях, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной", – сказал он.

Государство же со своей стороны "обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин".

В этом контексте президент прокомментировал контракт на закупку китайской вакцины Sinovac, подписанный накануне. По его словам, качество продукции этой компании "признано во всем мире".

Большой плюс вакцины Sinovac в том, что ее разработка не была политизированной задачей. "Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", – считает Зеленский.

Контракт подписан еще до официальной регистрации вакцины, потому что "так делают все страны": контрактуют объем, а поставки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять время и получить вакцину в условиях ее острого дефицита.

Сейчас Украина договорилась о поставках 1,9 млн доз вакцины Sinovac. Это в дополнение к 8 млн доз, которые обещано выделить в рамках глобального механизма COVAX. "Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. Продолжаем переговоры со всеми производителями вакцин, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", – заверил президент.

Напомним, за последние 10 лет антивакцинальные настроения в Украине значительно усилились, а количество вакцинированных детей постоянно уменьшалось. Так, если в 2009 году около 80% детей до года были привиты от полиомиелита и дифтерии, а 80% годовалых — от кори, то в течение последующих лет их количество уменьшилось кардинально — в 2014 уже 40% детей имели прививки от полиомиелита, в 2016 — 20% от дифтерии и 45% от кори.