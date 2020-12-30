Ляшко рассказал, какую вакцину может получить Украина в рамках COVAX

Украина может получить вакцину от трех производителей в рамках COVAX.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие вакцины входят портфель глобальной инициативы COVAX, которая поставит вакцину в Украину от 8 до 16 млн доз. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

По его словам, Украина может получить вакцину от трех производителей: от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США).

Ляшко говорит, что большие надежды возлагают на последнюю, поскольку она является единственной из вакцин-кандидатов с необходимостью единоразового введения, находящейся на третьей стадии клинических испытаний.

Также, по словам Ляшко, глава Минздрава Максим Степанов ведет переговоры о закупке вакцины от Pfizer с ее компанией-разработчиком. Из-за особенностей хранения вакцины от Pfizer единовременно на национальных складах может храниться 1 миллион доз препарата и государство обратится к частному бизнесу.

Сегодня также стало известно, что министерство здравоохранения заключило контракт о поставках "в максимально короткие сроки" вакцины производства китайской компании Sinovac.

Напомним, специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.