Російську вакцину "Супутник V" в Україні ніхто не реєструватиме, — Степанов

За словами глави МОЗ, одна з політичних партій влаштувала "істерію" з вимогами зареєструвати російську вакцину.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Про це Степанов повідомив на брифінгу.

За його словами, одна з політичних партій влаштувала "істерію" з вимогами зареєструвати російську вакцину.

"Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини "Супутник V". Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", — заявив Степанов.

Нагадаємо, у ПАРЄ представник російської делегації заявив, що Україна подала документи для реєстрації російської вакцини "Супутник V".

Раніше Степанов визнав, що харківська "Біолік" дійсно подала заявку на реєстрацію "Супутник V".

1 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину проти COVID-19, а одна з його дочок уже перевірила вакцину на собі. Уже наступного дня президент Філіппін Родріго Дутерте прийняв пропозицію Москви про постачання в його країну вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

У США відмовилися від допомоги Росії в розробці вакцини від коронавірусу, оскільки, на думку американських фахівців, російська вакцина не показала свою ефективність і не може вважатися перевіреною.

9 грудня Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Анкара поки не купуватиме російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, від закупівлі було вирішено відмовитися, оскільки препарат не проходив "Належну лабораторну практику" — систему контролю якості препаратів "Good laboratory practice" (GLP).