Турция отказалась закупать российскую вакцину "Спутник V": не соответствует стандарту GLP

Российский препарат "вышел за рамки интересов" Турции.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, 9 декабря, что Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не проходил "Надлежащую лабораторную практику" – систему контроля качества препаратов "Good laboratory practice" (GLP).

"Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за ее несоответствия требованиям GLP. Россия и не могла им соответствовать. По этой причине ни ВОЗ, ни мир не может закупать эту вакцину. В нашей стране она также не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов", – цитирует турецкого чиновника газета "Haber Turk".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже высказался на этот счет в комментарии агентству "РИА Новости".

Отвечая на вопрос журналиста, соответствует ли российская разработка всем стандартам и нет ли вопросов к ее эффективности, Песков заявил: "Можно сказать однозначно – результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией".

Одновременно с этим, как сообщили в среду источники "РИА" в Российском фонде прямых инвестиций, который участвовал в разработке "Спутника", переговоры с Анкарой по поставкам российской вакцины продолжаются, а слова главы турецкого Минздрава якобы "являются примером фейк-ньюс".

Справка. "Надлежащая лабораторная практика" (GLP) – это система норм, правил и указаний, которая обеспечивает достоверность результатов исследований, устанавливая очень строгие требования к ведению и хранению лабораторной документации – значительно более жесткие, чем европейские стандарты серии EN 45000. Стандарты GLP позволяют полностью проследить и восстановить весь ход исследования, а контроль их качества призваны осуществлять специальные органы, периодически инспектирующие лаборатории на предмет соблюдения нормативов GLP. "Надлежащая лабораторная практика" применяется при разработке новых химических веществ, при получении и использовании токсичных веществ, а также в здравоохранении.

Напомним, 10 ноября по инициативе турецкой стороны состоялись переговоры министров здравоохранения двух стран Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи. По ее результатам стало известно, что Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", на мощностях турецких фармацевтических производителей.