План вакцинации могут поменять, чтобы первым получил прививку Зеленский

По словам Степанова, это должно показать важность вакцинации. Ранее президент обещал, что будет вакцинироваться за свой счет.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что ведомство может изменить нацплан вакцинации от коронавируса, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину и вакцинировались публично в пример для украинцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

По словам главы Минздрава, это поможет увеличить процент людей, которые захотят сделать прививку.

"Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", — сообщил Степанов.

Отметим, ранее в интервью Фокусу Зеленский сказал, что будет вакцинироваться за свой счет.

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения, — бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будут вакцинироваться за свой счет. Это нормально", — сказал Зеленский.

Напомним, Киевская горгосадминистрация (КГГА) поручила руководителям столичных коммунальных медицинский учреждений провести верификацию целевых групп населения для вакцинации от коронавируса. Информацию о численности групп и маршруты для планирования проведения вакцинации они должны предоставить до 10 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.