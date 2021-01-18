До 10 февраля в Киеве должны составить списки на вакцинацию от коронавируса

О том, кто будет считать неработающих пенсионеров, в распоряжении КГГА не говорится.

Киевская горгосадминистрация (КГГА) поручила руководителям столичных коммунальных медицинский учреждений провести верификацию целевых групп населения для вакцинации от коронавируса. Информацию о численности групп и маршруты для планирования проведения вакцинации они должны предоставить до 10 февраля.

Об этом говорится в приказе директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

Определены такие целевые группы для вакцинации:

социальные работники и работники социальной сферы;

учителя и другие работники сферы образования;

работники учреждений культуры;

работники критически важных структур (коммунальных предприятий "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевмедспецтранс", "Киевводоканал" и др., сотрудники Нацполиции, служащие Нацгвардии, ВСУ, СБУ и др.);

люди старше 60 лет;

люди от 18 до 60 лет с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в зоне риска;

пациенты и персонал пенитенциарной службы.

В КГГА нужно предоставить информацию об адресах предприятий, учреждений, организаций и численности там контингента по каждой целевой группе. Также нужно предоставить контактные "регистраторов организованного коллектива", то есть людей, которые занимались составлением списков на вакцинацию.

О том, кто будет считать неработающих пенсионеров (людей группы "старше 60 лет"), в распоряжении КГГА не говорится.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.