До 10 лютого в Києві повинні скласти списки на вакцинацію від коронавірусу

Про тих, хто буде рахувати непрацюючих пенсіонерів, у розпорядженні КМДА не йдеться.

Київська міськдержадміністрація (КМДА) доручила керівникам столичних комунальних медичний установ провести верифікацію цільових груп населення для вакцинації від коронавірусу. Інформацію про чисельність груп і маршрути для планування проведення вакцинації вони повинні надати до 10 лютого.

Про це йдеться в наказі директора департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург.

Визначено такі цільові групи для вакцинації:

соціальні працівники та працівники соціальної сфери;

учителі та інші працівники сфери освіти;

працівники установ культури;

працівники критично важливих структур (комунальних підприємств "Київський метрополітен", "Київпастранс", "Київмедспецтранс", "Київводоканал" тощо, співробітники Нацполіціі, службовці Нацгвардії, ЗСУ, СБУ тощо);

люди старше 60 років;

люди від 18 до 60 років з супутніми захворюваннями, які перебувають у зоні ризику;

пацієнти і персонал пенітенціарної служби.

У КМДА потрібно надати інформацію про адреси підприємств, установ, організацій та чисельності там контингенту по кожній цільовій групі. Також потрібно надати контакти "реєстраторів організованого колективу", тобто людей, які займалися складанням списків на вакцинацію.

Про те, хто буде рахувати непрацюючих пенсіонерів (людей групи "старше 60 років"), у розпорядженні КМДА не йдеться.

Нагадаємо: прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією. "Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією ", — сказав він.