Платную вакцинацию будут проводить параллельно с государственной, – Шмыгаль

По словам главы правительства, в Украину поступят вацины от трех производителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал премьер.

По его словам, на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях, которые поступят в страну, будут как раз три разные вакцины. При этом, Минздрав подписал соглашение о неразглашении, что не дает права обсуждать детали договоров с производителями вакцин.

"Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", — заявил Шмыгаль.

Отметим, о том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации. Последние испытания препарата от Sinovac в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.