Платну вакцинацію проводитимуть паралельно з державною, — Шмигаль

За словами голови уряду, в Україну надійдуть ваціни від трьох виробників.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація проти коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією. Про це він повідомив в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори й укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державної вакцинацією", — сказав премʼєр.

За його словами, на сьогодні є можливість обирати з трьох вакцин, і, швидше за все, в перших партіях, які надійдуть у країну, будуть якраз три різні вакцини. При цьому, Міністерство охорони здоровʼя підписало угоду про нерозголошення, що не дає права обговорювати деталі угод із виробниками вакцин.

"Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів через необхідність поставки перших партій вакцини якомога швидше. Зараз можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат — в України буде вакцина не пізніше лютого", — заявив Шмигаль.

Відзначимо, про те, що Україна може відмовитися від закупівлі вакцини компанії Sinovac заявляв і премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що препарату в Україні не буде, якщо той не буде відповідати міжнародним правилам реєстрації. Останні випробування препарату від Sinovac в Бразилії показали ефективність на рівні 50,38%. Раніше повідомлялося, що тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності. У Туреччині аналогічний показник склав 91,25%.

Раніше голова МОЗ України Степанов заявляв, що якщо ефективність китайської вакцини буде менше 70%, то Україні нібито повернуть гроші.