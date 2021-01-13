Доза китайской вакцины от коронавируса будет стоить около 500 грн

Последние испытания препарата в Бразилии показывают 50,38% эффективности от COVID-19, в Индонезии — 65,3%, в Турции — 91,25%.

Глава наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев во время пресс-конференции 13 января 2021 года заявил, что стоимость антикоронавирусной вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech для всех украинцев будет составлять 504 грн.

"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена — 504 гривны", — сказал Печаев.

Однако, по словам главы набсовета "Лекхима", цена может измениться из-за колебаний доллара.

"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы таким же — цена ​​будет меньше", — сказал Печаев.

По его словам, рентабельность сделки для "Лекхима", который будут поставлять препарат в Украину, составит 3-4%.

Примечательно, что последние испытания препарата CoronaVac в Бразилии, по сообщению новостного портала GHZ, показывают его эффективность от коронавируса на уровне 50,38%.

Ранее Фокус сообщал, что тестирование вакцины от Sinovac в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.

Отметим, китайские вакцины созданы методом "старой школы": была создана химически инактивированная версия вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых. Большинство же создателей других вакцин помещают часть генетического кода коронавируса в кусок синтетической ДНК. Введенные в виде вакцины, такие клетки будут работать как мини-фабрика по производству безобидных копий белка. Иммунная система выработает против них защитные антитела, которые начнут работать, если настоящий коронавирус попадет в организм.

Ранее Фокус рассказывал рассказывал обо всем, что стоит знать о китайской вакцине от коронавируса.