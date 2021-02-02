План вакцинації можуть змінити, щоб першим отримав щеплення Зеленський

За словами Степанова, це повинно показати важливість вакцинації. Раніше президент обіцяв, що вакцинуватиметься за свій рахунок.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що відомство може змінити Нацплан вакцинації від коронавірусу, щоб президент Володимир Зеленський і керівництво країни одними з перших отримали вакцину і вакцинувалися публічно як приклад для українців. Про це він повідомив в ефірі телеканалу 1+1.

За словами очільника МОЗ, це допоможе збільшити відсоток людей, які захочуть зробити щеплення.

"Знадобиться внести зміни в план вакцинації для того, щоб Зеленський, я і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Але я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", — повідомив Степанов.

Відзначимо, раніше в інтерв'ю Фокусу Зеленський сказав, що вакцинуватиметься за свій рахунок.

"Я нічого безкоштовно як президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які поставлятимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення, — бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, вакцинуватимуться за свій рахунок. Це нормально", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Київська міськдержадміністрація (КМДА) доручила керівникам столичних комунальних медичний установ провести верифікацію цільових груп населення для вакцинації від коронавірусу. Інформацію про чисельність груп і маршрути для планування проведення вакцинації вони повинні надати до 10 лютого.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією. "Як тільки вакцини за прискореною процедурою зареєструють в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", — сказав він.