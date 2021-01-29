Степанов рассказал, сколько человек получат вакцину от коронавриуса в первой волне

По словам министра, на первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в первой волне вакцинаций от коронавируса прививку получат 367 491 человек. Об этом он сообщил на брифинге.

"На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию — 367 491 человек. Это все люди у нас полностью верифицированы", — сообщил Степанов.

Он отметил, что вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации, медицинских работников, врачей, средний медперсонал, который работает в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь при коронавирусе.

Также вакцину получат все работники лабораторий, которые проводят исследования на выявление коронавируса, работники экстренной медицинской помощи, люди, которые находятся в специализированных учреждениях, работники этих учреждений, а также военнослужащие.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. При этом эффективность вакцины в разных странах отличается. В Бразилии ее эффективность на уровне 50%. А в Индонезии 65,3%

Ранее Фокус рассказывал все, что нужно знать о китайской вакцине от коронавируса.

в первом полугодии Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

А Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.