Степанов розповів, скільки осіб отримають вакцину від коронавірусу в першій хвилі

За словами міністра, на першому етапі вакцинують людей з критичним ризиком інфікування.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в першій хвилі вакцинацій від коронавірусу щеплення отримають 367 491 людина. Про це він повідомив на брифінгу.

"На першому етапі вакцинують людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби. Перший етап передбачає доступ до вакцин, загальна кількість людей, яким ми будемо робити вакцинацію — 367 491 людина. Ці всі люди в нас повністю верифіковані", — повідомив Степанов.

Він зазначив, що вакцинують працівників мобільних бригад з вакцинації, медичних працівників, лікарів, середній медперсонал, що працює в установах охорони здоров'я, що надають допомогу при коронавірусі.

Також вакцину отримають усі працівники лабораторій, які проводять дослідження на виявлення коронавірусу, працівники екстреної медичної допомоги, люди, які перебувають у спеціалізованих установах, працівники цих установ, а також військовослужбовці.

Нагадаємо: 30 грудня 2020 року Володимир Зеленський заявив, що МОЗ України підписало договір про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac. При цьому ефективність вакцини в різних країнах відрізняється. У Бразилії її ефективність на рівні 50%. А в Індонезії 65,3%

Раніше Фокус розповідав усе, що потрібно знати про китайську вакцину від коронавірусу.

У першому півріччі Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

А Світовий банк надасть Україні допомогу в розмірі майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу.