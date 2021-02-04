Степанов назвав точну дату початку вакцинації в Україні

Глава МОЗ не повідомив, яка вакцина надійде в Україну.

Вакцинація українців від коронавірусу почнеться в понеділок, 15 лютого.

Про це в ефірі Україна 24 заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Починаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, зважаючи на ті дані, які у нас є на сьогоднішній день щодо поставок вакцин. Якщо в зв'язку з тими чи іншими обставинами змінюватиметься дата, одразу будемо повідомляти. Як тільки отримаємо вакцину, одразу будемо починати процес вакцинації, не втрачатимемо часу", — пообіцяв глава МОЗ.

Степанов повідомив також, що вже сьогодні, 4 лютого у відомстві очікують інформацію про контракт, який протягом 2021 року забезпечить вакциною. Водночас, Міністр відмовився говорити, яка це буде вакцина, посилаючись на комерційну таємницю.

"Як тільки буде підтвердження, підписання, ми відразу про це розповімо", — повідомив він.

Раніше Максим Степанов заявив, що цього тижня будуть підписані нові контракти на поставку вакцини від коронавірусу.

"У нас є укладений контракт з одним із виробників на 1 млн 913 тисяч доз. Крім того, я думаю, що цього тижня ми вже технічно укладемо інші контракти, які повністю забезпечать Україну протягом 2021 року", — заявив Степанов.

Повідомлялося також, що Міністерство охорони здоров'я може змінити Нацплан вакцинації від коронавірусу, щоб президент Володимир Зеленський та керівництво країни одними з перших отримали вакцину і вакцинувалися публічно як приклад для українців.

Стало відомо, що в першій хвилі вакцинацій від коронавірусу щеплення отримають 367 491 українців.

Фокус писав про те, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".