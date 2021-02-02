Минздрав анонсировал новые контракты на закупку вакцины от коронавируса

По словам Максима Степанова, новые контракты будут заключены уже на этой неделе.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на этой неделе будут подписаны новые контракты на поставку вакцины от коронавируса. Об этом Степанов сообщил на брифинге.

"У нас есть заключенный контракт с одним из производителей на 1 млн 913 тысяч доз. Кроме того, я думаю, что на этой неделе мы уже технически заключим другие контракты, которые полностью обеспечат Украину в течение 2021 года", — заявил Степанов.

Министр напомнимл, что вакцинация начнется с 15 февраля.

"Вакцинацию будут проводить 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4,25 тыс. кабинетов прививок", — сообщил он.

Степанов добавил, что также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении количества доз для Украины до 16 млн.

Напомним, Киевская горгосадминистрация (КГГА) поручила руководителям столичных коммунальных медицинский учреждений провести верификацию целевых групп населения для вакцинации от коронавируса. Информацию о численности групп и маршруты для планирования проведения вакцинации они должны предоставить до 10 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.