МОЗ анонсувало нові контракти на закупівлю вакцини від коронавірусу

За словами Максима Степанова, нові контракти будуть укладені вже цього тижня.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що цього тижня будуть підписані нові контракти на поставку вакцини від коронавірусу. Про це Степанов повідомив на брифінгу.

"У нас є укладений контракт з одним із виробників на 1 млн 913 тисяч доз. Крім того, я думаю, що цього тижня ми вже технічно укладемо інші контракти, які повністю забезпечать Україну протягом 2021 року", — заявив Степанов.

Міністр нагадав, що вакцинація розпочнеться з 15 лютого.

"Вакцинацію проводитимуть 572 мобільні бригади, більшість з яких вже створені. На другому етапі до вакцинації приєднаються 4,25 тис. кабінетів щеплень", — повідомив він.

Степанов додав, що також Україна очікує від COVAX підтвердження про збільшення кількості доз для України до 16 млн.

Нагадаємо, Київська міськдержадміністрація (КМДА) доручила керівникам столичних комунальних медичних установ провести верифікацію цільових груп населення для вакцинації від коронавірусу. Інформацію про чисельність груп і маршрути для планування проведення вакцинації вони повинні надати до 10 лютого.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією. "Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", — сказав він.