МОЗ розкрило три способи, як отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу

Для запису онлайн МОЗ незабаром запустить спеціальний сайт.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов назвав три способи запису на майбутню вакцинацію від коронавірусу. Про він розповів під час онлайн-брифінгу.

Записатися на вакцинацію можна буде онлайн за допомогою сайту, який скоро запустять. Звернувшись до свого сімейного лікаря, з яким повинна бути укладена декларація. За допомогою контакт-центру МОЗ.

На сайті буде детальна інформація про весь процес вакцинації та його етапи. Користувач зможе дізнатися, які вакцини Україна закуповує, як їх доставляють у країну, і де їх зберігають. До кінця місяця на сайті зʼявиться можливість записатися на безкоштовну вакцинацію в зручному місці.

"Щодо запису на вакцинацію ми припускаємо максимально зручний формат для всіх верств населення. Ми розуміємо — хтось не користується інтернетом, хтось — літні люди", — заявив міністр.

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Нагадаємо: за словами Степанова, перший етап вакцинації від COVID-19 розпочнеться 15 лютого. Також голова МОЗ повідомляв, що в держави не вистачить потужностей для зберігання і перевезення вакцин, тому вони уклали договір з приватною компанією. Жителів ОРДЛО почнуть вакцинувати на підконтрольній території України з квітня.

За планами МОЗ, до 2023 очікується вакцинація половини населення України. Раніше повідомлялося, що український уряд домовився про постачання вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин. Постачання буде проходити з лютого 2021 року.