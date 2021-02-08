Жителей ОРДЛО начнут вакцинировать на подконтрольной Украине уже в апреле, – Ляшко

Возможность привиться для граждан ОРДЛО появится на третьем этапе вакцинации в Украине, наряду с остальными гражданами.

Украинцы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации в Украине, который намечен на апрель 2021 года. С таким заявлением Ляшко выступил в понедельник, 8-го февраля на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Люди, которые по вынужденным причинам оказались на оккупированных территориях, смогут привиться в пунктах вакцинации на подконтрольных Украине территориях, но начиная с третьего этапа (вакцинации – ред.)", – рассказал Ляшко.

По словам главврача: "Для них будет действовать такая же система записи, как и для всех других украинцев – через портал. Они должны знать, где именно и в какой конкретно день они смогут сделать прививку".

Чиновник уточнил, что вакцинировать жителей ОРДЛО будут препаратами, которые предусматривают долгосрочное хранение, поскольку неизвестно точно, как долго этим вакцинам придется ожидать своих заявителей: "Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов, которые могут дольше могут храниться в пунктах прививания.

Отвечая на вопрос, когда именно начнется вакцинация этой категории украинцев, Ляшко заявил следующее: "Будет зависеть от графика поставки вакцин в Укарину, но ориентировочно мы говорим об апреле месяце".

Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план вакцинации граждан, в котором указано какие категории населения будут привиты в первую очередь. Согласно плану, в апреле и мае будет сделано 1,9 прививок для группы риска: людей старше 80 лет и медиков первичной медпомощи. Что, правда указано в плане, как вторая волна вакцинации.

Вслед за этим, во время "третьей волны" в мае и июне этого года 363 тысячи прививок будут предоставлены исключительно для нужд медиков, которых не привили во время первого и второго этапов. Где именно жителей Донбасса расположили в Календарном плане от Кабмина Ляшко не уточнил. По его словам, если государство получит "достаточное" количество вакцин, это позволит ему проводить несколько этапов вакцинации "параллельно", то есть – одновременно.

На этом же форуме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть смогла взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль, несмотря на "наследство", оставленное предшественниками, а также исключил возможность закупки российской вакцины.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Украина обратится в международные суды с требованием дать правовую квалификацию вакцинации жителей ОРДЛО российским препаратом "Спутник V".