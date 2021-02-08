"Наши люди – не подопытные кролики": Зеленский рассказал, чем будут прививать украинцев

Глава государства исключил возможность закупки российской вакцины, а также заявил, что вскоре Украина получит от мировых производителей препараты, эффективность которых не вызывает сомнений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что властям удалось взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в Украине и в три раза уменьшить средненедельное количество новых заражений. Об этом он рассказал на открытии форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, сейчас правительство определило новые приоритеты в борьбе с Сovid-19. Делом №1 является вакцинация хотя бы половины населения на протяжении 2021 – начала 2022 года.

"Совсем недавно нашим главным заданием было обеспечение Украины достаточным количеством доз качественной вакцины от ведущих мировых производителей. Мы договорились о поставке вакцин от компании Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и вакцины Novavax. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", – заверил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что речи о закупке и использовании российской вакцины Спутник V не идет, поскольку ее эффективность в должной мере не доказана международным сообществом:

"Я считаю, что граждане Украины – это граждане, люди, и точно не, извините за такое сравнение, кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".

Одной из проблем предстоящей вакцинации Зеленский назвал недоверие украинцев к прививкам и отказ от них значительного количества населения.

"Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать, что вакцинация важна, безопасна и нужна", – заверил он. Ранее президент уже заявлял о том, что сделает прививку, чтобы развеять страхи сограждан, причем купит вакцину за свой счет.

Не обошел стороной Зеленский и другие моменты в борьбе с коронавирусом. Так, он подчеркнул, что уровень смертности от коронавируса в Украине "оказался самым низким в сравнении со многими странами мира и Европы":

"Мы дольше всех продержались и не вводили локдаун, а те ограничения, которые действовали, в январе, были достаточно либеральными, если сравнивать со странами Евросоюза".

По его словам, правительство увеличило зарплаты медикам, которые противостоят коронавирусу, на 300%, а в этом году "существенно выросли выплаты медицинским работникам всех уровней".

В свою очередь президент Еврокомиссии Усрула фон дер Ляен заявила о том, что обратится с просьбой к странам-членам ЕС, чтобы они поделились с Украиной частью своей вакцины.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса, произведенная компанией Pfizer, будет использоваться в Украине только после ее регистрации. По словам чиновников, документы для этого будут поданы в ближайшее время.

Как отметила гендиректор компании Pfizer Ukraine Зоряна Целик, Минздрав Украины затянул процесс заключения договоров о поставках вакцины Pfizer.