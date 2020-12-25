По словам президента, в Украине не будет блокироваться платная вакцинация.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вакцинироваться от коронавируса за свой счет.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие как я будем вакцинироваться за свой счет", – сказал Зеленский.

По его словам, в Украине не будет блокироваться платная вакцинация.

Кроме того, президент напомнил, что на 8 млн доз должна быть бесплатная вакцина COVAX.

"Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение", – рассказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что в январе Украина сможет получить 100-200 тыс. доз вакцины.

Отметим, президент поставил министру здравоохранения задачу получить вакцину в конце января, в крайнем случае – в феврале.