Министр или не министр. Зеленский назвал самый сложный вызов для Степанова

Президент поставил министру здравоохранения задачу получить вакцину в конце января, в крайнем случае — в феврале

"Вакцинация. Считаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот здесь проявляется — министр или не министр", — рассказал президент журналу Фокус, подчеркнув, что министр должен сделать все, чтобы Украина оказалась в списке стран, которые получат вакцину.

При этом президент дал понять, что считает не таким важным вопрос, получим ли мы вакцину бесплатно или же большей части украинцев придется вакцинироваться за деньги.

"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения, — бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будут вакцинироваться за свой счет. Это нормально", — сообщил Зеленский.

В то же время Зеленский считает, что денег на вакцину для приоритетных групп населения у государства должно хватить.

"Потому что есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться, а потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100–200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", — сообщил украинский лидер.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.