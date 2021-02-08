"Наші люди — не піддослідні кролики": Зеленський розповів, чим будуть прищеплювати українців

Глава держави заперечив можливість закупівлі російської вакцини, а також заявив, що незабаром Україна отримає від світових виробників препарати, ефективність яких не викликає сумнівів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що владі вдалося взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і втричі зменшити середньотижневу кількість нових заражень. Про це він розповів на відкритті форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

За його словами, зараз уряд визначив нові пріоритети в боротьбі з Сovid-19. Справою №1 є вакцинація хоча б половини населення протягом 2021 — початку 2022 року.

"Зовсім нещодавно нашим головним завданням було забезпечення України достатньою кількістю доз якісної вакцини від провідних світових виробників. Ми домовилися про постачання вакцин від компанії Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і вакцини Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці", — запевнив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що про закупівлю та використання російської вакцини Супутник V не йдеться, оскільки її ефективність в належній мірі не доведена міжнародною спільнотою:

"Я вважаю, що громадяни України — це громадяни, люди, і точно не, вибачте за таке порівняння, кролики. На них експериментувати ми не маємо права".

Однією з проблем майбутньої вакцинації Зеленський назвав недовіру українців до щеплень і відмову від них значної кількості населення.

"Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати, що вакцинація важлива, безпечна і потрібна", — запевнив він. Раніше президент уже заявляв про те, що зробить щеплення, щоб розвіяти страхи співгромадян, причому купить вакцину за свій рахунок.

Не оминув стороною Зеленський й інші моменти в боротьбі з коронавірусом. Так, він підкреслив, що рівень смертності від коронавірусу в Україні "виявився найнижчим порівняно з багатьма країнами світу та Європи":

"Ми найдовше протрималися і не вводили локдаун, а ті обмеження, які діяли, у січні, були досить ліберальними, якщо порівнювати з країнами Євросоюзу".

За його словами, уряд збільшив зарплати медикам, які протистоять коронавірусу, на 300%, а цього року "суттєво зросли виплати медичним працівникам усіх рівнів".

Зі свого боку президентка Єврокомісії Усрула фон дер Ляєн заявила про те, що звернеться з проханням до країн-членів ЄС, щоб вони поділилися з Україною частиною своєї вакцини.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу, вироблена компанією Pfizer, використовуватиметься в Україні тільки після її реєстрації. За словами чиновників, документи для цього будуть подані найближчим часом.

Як зазначила гендиректорка компанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик, МОЗ України затягнув процес укладення договорів про постачання вакцини Pfizer.