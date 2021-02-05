Pfizer вскоре предоставит документы для регистрации в Украине своей вакцины от коронавируса

Вакцина, которая официально не зарегистрирована в Украине, легально не может использоваться для прививок.

Вакцина от коронавируса, произведенная компанией Pfizer, будет использоваться в Украине только после ее регистрации. Об этом в ходе пресс-брифинга 5 февраля сказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера у нас состоялся телефонный разговор со штаб-квартирой Pfizer. Нас заверили, что в ближайшее время будут поданы документы для регистрацию вакцины", – сообщил он.

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Вакцинацию будут проводить мобильные бригады, в состав которых войдут две медсестры, врач, регистратор и водитель. На первом этапе они будут работать в профессиональных коллективах (медицинские и социальные учреждения, воинские части).

"С 5 февраля мы начинаем тренинги для медиков и координаторов областей, чтобы обеспечить логистическое и координационное сотрудничество между национальным, областным уровнем и кабинетами прививок", – добавил Ляшко.

Он заверил, что в стране есть необходимые мощности для хранения вакцин. В регионах есть 25 складов, где можно хранить трехмесячную потребность в дозах. Есть 490 районных пунктов складирования с холодильным оборудованием. "Мы будем следить, чтобы холодовая цепочка была соблюдена", – заверил замминистра.

"Параллельно мы подали заявку в Европейский инвестиционный банк – хотим обновить все холодильное оборудование в кабинетах прививок", – добавил он.

Ляшко заверил, что граждане Украины, которые пребывают на временно оккупированных территориях, также будут обеспечены доступом к бесплатной и добровольной вакцинации в пунктах прививок, которые будут размещены на подконтрольной территории.

Напомним, Минздрав Украины затянул процесс заключения договоров о поставках вакцины Pfizer, сказала 4 февраля гендиректор компании Pfizer Ukraine Зоряна Целик. "Вакцинация – это сложный логистический процесс. Но мы не можем начать подробную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было Украине это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине. Сейчас идут переговоры – надежда есть, шансы хорошие", – заверила она.

Уже в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом 30 января сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Израиле заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик. Об этом сообщил координатор национальной программы по борьбе с COVID-19 Нахман Аша. После первой дозы вакцины 12,4 тысячи израильтян все равно заразились коронавирусом. Такие есть и среди тех, кто получил вторую дозу – их 69.