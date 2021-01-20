В Израиле огорчены эффективностью Pfizer: люди заболевают даже после второй прививки

Многие израильтяне заразились коронавирусом в период между первой и второй прививкой Pfizer.

В Израиле заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик. Об этом во вторник, 19 января, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на координатора национальной программы по борьбе с COVID-19 Нахмана Аша.

Он отметил, что после первой дозы вакцины 12,4 тысячи израильтян все равно заразились коронавирусом. Такие есть и среди тех, кто получил вторую дозу – их 69.

Следует отметить, что в Израиле первую дозу вакцины получили более двух миллионов человек, второй раз привились 400 тысяч человек.

В свою очередь, сама компания Pfizer заявляет о том, что ее вакцина эффективна на 95% после второй прививки. После первой прививки заявленная эффективность – 52%.

Аш отметил, что многие люди заражаются именно в период между первой и второй прививкой.

На прошлой неделе в Минздраве страны заявляли, что первая доза вакцины через 14 дней после введения снижает вероятность заражения коронавирусом примерно на 50%.

Ранее сообщалось, что были обнаружены новые побочные эффекты после вакцины Pfizer. Во Франции у некоторых людей после введения вакцины началась тахикардия. В Израиле у некоторых людей после прививки наблюдались симптомы лицевого паралича.

Также главный санврач Украины Виктор Ляшко заявилв феврале 2021 года Украина получит вакцину от коронавируса. Скорее всего, речь идет о Pfizer.