В Ізраїлі засмучені ефективністю Pfizer: люди хворіють навіть після другого щеплення

Багато ізраїльтян заразилися коронавірусом у період між першим і другим щепленням Pfizer.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник. Про це у вівторок, 19 січня, повідомило видання The Times of Israel з посиланням на координатора національної програми з боротьби з COVID-19 Нахмана Аша.

Він зазначив, що після першої дози вакцини 12,4 тисячі ізраїльтян все одно заразилися коронавірусом. Такі є і серед тих, хто отримав другу дозу — їх 69.

Слід зазначити, що в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали більше двох мільйонів осіб, удруге зробили щеплення 400 тисяч чоловік.

Зі свого боку, сама компанія Pfizer заявляє про те, що її вакцина ефективна на 95% після другого щеплення. Після першого щеплення заявлена ефективність — 52%.

Аш зазначив, що багато людей заражаються саме в період між першим і другим щепленням.

Минулого тижня в Міністерстві охорони здоров'я країни заявляли, що перша доза вакцини через 14 днів після введення знижує ймовірність зараження коронавірусом майже на 50%.

Раніше повідомлялося, що були виявлені нові побічні ефекти після вакцини Pfizer. У Франції у деяких людей після введення вакцини почалася тахікардія. В Ізраїлі у деяких людей після щеплення спостерігалися симптоми лицьового паралічу.

Також головний санлікар України Віктор Ляшко заявив у лютому 2021 року Україна отримає вакцину від коронавіруса. Найімовірніше, йдеться про Pfizer.