Обнаружены новые побочные эффекты после вакцины Pfizer

Во Франции у некоторых людей после введения вакцины началась тахикардия.

Во Франции выявили шесть новых случаев серьезных реакций после введения вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили во французском Национальном агентстве по безопасности медикаментов.

Так, после прививки у четырех пациентов начались аллергическая реакция. Еще у двух началась тахикардия.

Один из пациентов после введения вакцины скончался. Однако непосредственную связь между его смертью и прививкой не установили.

Еще у 30 человек были легкие побочные реакции.

Как сообщалось ранее, в феврале Украина может получить первую вакцину от коронавируса от компании Pfizer. Такое заявление сделал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК вакцину, поскольку COVAX готов в ближайшее время доставить нам 100 тысяч доз. Уже 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка компаний Pfizer и BioNTech.

Он также заверил, что Украина ничем не рискует в случае с закупленной в Китае вакциной от компании Sinovac, эффективность которой исследования в Бразилии показали на уровне 50,38%. Украина согласилась закупить этот препарат при эффективности от 70%.