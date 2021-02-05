Pfizer незабаром надасть документи для реєстрації в Україні своєї вакцини від коронавірусу

Вакцина, яка офіційно не зареєстрована в Україні, легально не може використовуватися для щеплень.

Вакцина від коронавірусу, вироблена компанією Pfizer, використовуватиметься в Україні тільки після її реєстрації. Про це під час прес-брифінгу 5 лютого сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вчора у нас відбулася телефонна розмова зі штаб-квартирою Pfizer. Нас запевнили, що найближчим часом будуть подані документи на реєстрацію вакцини", — повідомив він.

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Вакцинацію проводитимуть мобільні бригади, до складу яких увійдуть дві медсестри, лікар, реєстратор і водій. На першому етапі вони працюватимуть у професійних колективах (медичні та соціальні установи, військові частини).

"З 5 лютого ми починаємо тренінги для медиків і координаторів областей, щоб забезпечити логістичне та координаційне співробітництво між національним, обласним рівнем та кабінетами щеплень", — додав Ляшко.

Він запевнив, що в країні є необхідні потужності для зберігання вакцин. У регіонах є 25 складів, де можна зберігати тримісячну потребу в дозах. Є 490 районних пунктів складування з холодильним обладнанням. "Ми будемо стежити, щоб холодовий ланцюг була дотримана", — запевнив заступник міністра.

"Паралельно ми подали заявку в Європейський інвестиційний банк — хочемо оновити все холодильне обладнання у кабінетах щеплень", — додав він.

Ляшко запевнив, що громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також будуть забезпечені доступом до безкоштовної та добровільної вакцинації в пунктах щеплень, які будуть розміщені на підконтрольній території.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України затягнуло процес укладення договорів про постачання вакцини Pfizer, сказала 4 лютого гендиректор компанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик. "Вакцинація — це складний логістичний процес. Але ми не можемо почати детальну комунікацію, поки препарат не зареєстрований в Україні. Ми робимо все, щоб це сталося якомога швидше. Усі уряди укладали договори ще в липні, потрібно було Україні це зробити раніше. Ми робимо все, щоб вакцина була в Україні. Зараз йдуть переговори — надія є, шанси хороші", — запевнила вона.

Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з коронавірусом. Про це 30 січня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижче, ніж заявила компанія-розробник. Про це повідомив координатор національної програми по боротьбі з COVID-19 Нахман Аша. Після першої дози вакцини 12,4 тисячі ізраїльтян все одно заразилися коронавірусом. Такі є і серед тих, хто отримав другу дозу — їх 69.