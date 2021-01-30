Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале, – Ляшко

Главный санврач страны подчеркнул, что государство способно обеспечить хранение и логистику этого препарата.

Уже в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин с сверхнизким условиями хранения", – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что в течение первого полугодия, начиная с февраля, государство, только в рамках механизма COVAX, также может получить от 2,2 до 37, млн. доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации населения от Covid-19.

По его словам, Украина изначально присоединилась к мировому диалогу о необходимости обеспечения равного доступа к вакцинам стран независимо от их уровня дохода, а также в числе первых оформила и подала заявку на получение вакцин уже в первой волны дистрибуции.

"Полученный результат вдохновляет и дает уверенность в том, что наши усилия оказались не напрасными, что в условиях мирового кризиса человечество способно мобилизоваться и показать настоящую солидарность, без политических игр и популизма! Этот шаг дает надежду на здоровье каждого человека в любом уголке планеты", – написал чиновник.

Ранее Ляшко утверждал, что антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. По его словам, отложить начало кампании по иммунизации способны только форс-мажорные обстоятельства.

В свою очередь аналитики издания The Economist подготовили материал, в котором утверждают, что Украине не стоит ждать широкой вакцинации от COVID-19 ранее 2023 года. В Минздраве такие прогнозы назвали "какими-то домыслами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса должна быть бесплатной. Однако, согласно опросу, более половины граждан не планируют делать прививки.