Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer у лютому, — Ляшко

Головний санлікар країни підкреслив, що держава здатна забезпечити зберігання і логістику цього препарату.

Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, де надають допомогу пацієнтам з коронавірусом. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких й Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг і логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання", – підкреслив він.

Ляшко додав, що протягом першого півріччя, починаючи з лютого, держава, тільки в рамках механізму COVAX, також може отримати від 2,2 до 37, млн. доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів вакцинації населення від Covid-19.

За його словами, Україна з самого початку приєдналася до світового діалогу про необхідність забезпечення рівного доступу до вакцин країн незалежно від їх рівня доходу, а також серед перших оформила і подала заявку на отримання вакцин вже у першій хвилі дистрибуції.

"Отриманий результат надихає і дає впевненість у тому, що наші зусилля виявилися не марними, що в умовах світової кризи людство здатне мобілізуватися і показати справжню солідарність, без політичних ігор і популізму! Цей крок дає надію на здоров'я кожної людини в будь-якому куточку планети", — написав чиновник.

Раніше Ляшко стверджував, що антікоронавірусная вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. За його словами, відкласти початок кампанії з імунізації здатні тільки форс-мажорні обставини.

У свою чергу аналітики видання The Economist підготували матеріал, в якому стверджують, що Україні не варто чекати широкої вакцинації від COVID-19 раніше 2023 року. У МОЗ такі прогнози назвали "якимись домислами".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від коронавируса повинна бути безкоштовною. Однак, згідно з опитуванням, понад половина громадян не планують робити щеплення.