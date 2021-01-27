Широкая вакцинация от COVID-19 в Украине: Степанов ответил на прогноз The Economist

Министр назвал аналитиков Ekonomist "неизвестно кем", и заявил, что не намерен комментировать их "домыслы".

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал в эфире канала "Украина 24" информацию зарубежных СМИ о том, что массовой вакцинации в Украине не следует ждать ранее 2023 года.

В частности, ведущий обратился к чиновнику с просьбой ответить на вопрос: "Издание The Ekonomist, которое имеет профильных аналитиков утверждает, что массовой вакцинации у нас не будет даже в 2023 году. Кто прав – издание The Ekonomist, или вы и ваше министерство?".

"В отличии от разных аналитиков, которые работают в разных изданиях, мы как Министерство здравоохранения и я как министр – полностью выполняем те обязательства, которые мы на себя берем. И если мы сказали, хочу подчеркнуть, еще в сентябре, что мы начинаем именно массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы начинаем в феврале этого года", – ответил чиновник

Степанов продолжил: "Комментировать какие-то домыслы каких-то аналитиков я точно не собираюсь, мне есть чем заняться. Откуда берутся эти цифры – 2023 год, 2025 год – мне это неизвестно", – рассказал Степанов.

Ведущие уточнили у министра, что значит слово "массовая" и сколько это конкретно людей. В ответ чиновник рассказал, что в стране пройдет пять этапов вакцинации в разное время, и отметил, что первым делом вакцинируют группу риска: медиков и пожилых людей.

Этих людей, по словам Степанова, планируют вакцинировать на протяжении 2021 года и первого квартала 2022 года. При этом никакой конкретики по количеству людей, которых намерены вакцинировать, или по числу вакцин, которые поступят в страну чиновник не привел.

Напомним, согласно прогнозам "The Economist", широкой вакцинации от COVID-19 в Украине следует ожидать не ранее 2023-го года. Аналитики издания полагают, что в ближайшей перспективе Украине придется полагаться лишь на программу бесплатных вакцин "COVAX", которая в самом лучшем случае сможет обеспечить препаратом лишь для 20% населения страны.

Такая информация появилась на фоне заявления президента Владимира Зеленского о старте массовой вакцинации уже в феврале этого года, а также заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что первая партия вакцин прибудет в Украину еще до конца января.