Широка вакцинація від COVID-19 в Україні: Степанов відповів на прогноз The Economist

Міністр назвав аналітиків Ekonomist "невідомо ким", і заявив, що не має наміру коментувати їхні "домисли".

Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував в ефірі каналу "Україна 24" інформацію зарубіжних ЗМІ про те, що масової вакцинації в Україні не слід чекати раніше 2023 року.

Зокрема, ведучий звернувся до чиновника з проханням відповісти на питання: "Видання The Ekonomist, яке має профільних аналітиків стверджує, що масової вакцинації у нас не буде навіть в 2023 році. Хто правий — видання The Ekonomist, або ви і ваше Міністерство?" .

"На відміну від різних аналітиків, які працюють в різних виданнях, ми як Міністерство охорони здоров'я і я як Міністр — повністю виконуємо ті зобов'язання, які на себе беремо. І якщо ми сказали, хочу підкреслити, ще у вересні, що ми починаємо власне масову вакцинацію в лютому цього року, то ми починаємо в лютому цього року", — відповів чиновник

Степанов продовжив: "Коментувати якісь домисли якихось аналітиків я точно не збираюся, мені є чим зайнятися. Звідки беруться ці цифри — 2023 рік, 2025-й — мені невідомо", — розповів Степанов.

Ведучі уточнили у Міністра, що означає слово "масова" і скільки це конкретно людей. У відповідь чиновник розповів, що в країні пройде п'ять етапів вакцинації в різний час, і зазначив, що перш за все вакцинують групу ризику: медиків і літніх людей.

Цих людей, за словами Степанова, планують вакцинувати протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року. Водночас ніякої конкретики за кількістю людей, яких мають намір вакцинувати, або за кількістю вакцин, які надійдуть в країну чиновник не назвав.

Нагадаємо, згідно з прогнозами "The Economist", широкої вакцинації від COVID-19 в Україні слід чекати не раніше 2023-го року. Аналітики видання вважають, що в найближчій перспективі Україні доведеться покладатися лише на програму безкоштовних вакцин "COVAX", яка в найкращому випадку зможе забезпечити препаратом лише 20% населення країни.

Така інформація з'явилася на тлі заяви президента Володимира Зеленського про старт масової вакцинації вже в лютому цього року, а також заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що перша партія вакцин прибуде в Україну ще до кінця січня.