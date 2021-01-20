Более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, - опрос

Наибольшее количество противников вакцинации среди женщин 30-49 лет (60%) и жителей малых городов (56%).

Среди всех опрошенных, 39% готовы вакцинироваться за свои деньги, а если же вакцину предоставит государство, то 43%, — об этом сообщает соцопрос "Рейтинга".

Если вакцина будет бесплатной, то 52% опрошенных не будут вакцинироваться, если же вакцину можно будет купить в аптеке и провакцинироваться за свои деньги, то 56% людей не планируют это делать. Отмечается, что в конце ноября процент людей, которые готовы были привиться от коронавируса было 55% за счет государства и 36% за свой счет.

Количество людей, которые следят за новостями про коронавирус начиная с апреля 2020 года неуклонно падает. В апреле 2020 году те, кто часто или иногда следили за событиями было 90% людей. Сейчас же часто или иногда следят за новостями 77%. При этом количество людей, которые вообще не интересуются событиями о коронавирусе составляет 10%.

Поддерживают введение локдауна с 8 по 24 января 51% людей. В декабре прошлого года таких людей было 56%. При этом уменьшился процент людей, которые считают, что от локдауна замедлится распространение. В декабре таких людей было 52%, а сейчас 40%.

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая ошибка на уровне 2,4%. Срок проведения опроса — 14-16 января 2021.В нем взяло участие 1600 респондентов.

Напомним, большинство малых предпринимателей в Украине не видят смысла в локдауне.