Більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу, — опитування

Найбільша кількість противників вакцинації серед жінок 30-49 років (60%) і жителів малих міст (56%).

Серед усіх опитаних, 39% готові вакцинуватися за свої гроші, а якщо ж вакцину надасть держава, то 43%, — про це повідомляє соцопитування "Рейтингу".

Якщо вакцина буде безкоштовною, то 52% опитаних не будуть вакцинуватися, якщо ж вакцину можна буде купити в аптеці і провакцинуватися за свої гроші, то 56% людей не планують це робити. Відзначається, що в кінці листопада відсоток людей, які готові були зробити щеплення від коронавірусу було 55% за рахунок держави і 36% за свій рахунок.

Кількість людей, які стежать за новинами про коронавірус починаючи з квітня 2020 рік неухильно падає. У квітні 2020 року ті, хто часто або іноді стежили за подіями було 90% людей. Зараз же часто або іноді стежать за новинами 77%. При цьому кількість людей, які взагалі не цікавляться подіями про коронавірус становить 10%.

Підтримують введення локдауна з 8 по 24 січня 51% людей. У грудні минулого року таких людей було 56%. При цьому зменшився відсоток людей, які вважають, що від локдауна сповільниться поширення. У грудні таких людей було 52%, а зараз 40%.

Соцопитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка на рівні 2,4%. Термін проведення опитування — 14-16 січня 2021.В ньому взяло участь 1600 респондентів.

Нагадаємо, більшість малих підприємців в Україні не бачать сенсу в локдауні.