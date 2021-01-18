Большинство малых предпринимателей в Украине не видят смысла в локдауне, - опрос

22% опрошенных вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, а 9% закрывают бизнес.

Среди всех опрошенных, 59% предпринимателей не смогли получить государственной помощи на время карантина из-за несоответствия КВЕД, — сообщается на сайте Европейской бизнес ассоциации.

52% получили деньги в период от одной недели до трех. Лишь 13% получили деньги через 1-3 дня после обращения. 35% ожидают выплаты денежной помощи.

62% опрошенных не видят смысла в январском локдауне, 24% считают, что он слишком жесткий, а 14% называют ограничения адекватными или даже слишком мягкими.

Участникам опроса также задали вопрос касательно получения финансовой помощи от государства на время карантина. Из всех опрошенных предпринимателей, только 36% обращались за помощью. Основными целями были:

Выплата зарплаты

Оплата аренды

Оплата коммунальных услуг

При этом 22% во время усиленного карантина вынуждены искать новые возможности для развития, 22% отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, 13% сокращают зарплаты. 10% — сокращают штат сотрудников, а 9% предпринимателей будут вынуждены закрыть бизнес. 15% предпринимателей удалось перевести бизнес в онлайн.

Из всех опрошенных, 84% предпринимателей считают, что 8 тысяч гривен недостаточно. 3% ответили, что выделенных денег будет достаточно для покрытия убытков от усиленного карантина.

Опрос проводился с 11 по 18 января среди аудитории Unlimit Ukraine. В нем взяли участие 105 представителей малого бизнеса.

Unlimit Ukraine – платформа для развития малого и макробизнеса, созданной на базе ЕБА. Проект предоставляет комплексную поддержку малому и макробизнеса при помощи консультаций и образовательных мероприятий.

Напомним, в Минкультуры рассказали, как будут работать кинотеатры и заведения после завершения локдауна.

Также сообщалось, какие ограничения останутся после январского карантина.