Більшість малих підприємців в Україні не бачать сенсу в локдауні, — опитування

22% опитаних змушені відправляти своїх працівників у неоплачувані відпустки, а 9% закривають бізнес.

Серед усіх опитаних, 59% підприємців не змогли отримати державну допомогу на час карантину через невідповідність КВЕД, — повідомляється на сайті Європейської бізнес асоціації.

52% отримали гроші в період від одного тижня до трьох. Лише 13% отримали гроші через 1-3 дні після звернення. 35% очікують виплати грошової допомоги.

62% опитаних не бачать сенсу в січневому локдауні, 24% вважають, що він занадто жорсткий, а 14% називають обмеження адекватними або навіть занадто м'якими.

Учасникам опитування також поставили запитання щодо отримання фінансової допомоги від держави під час карантину. З усіх опитаних підприємців, тільки 36% зверталися за допомогою. Основними цілями були:

Виплата заробітної плати

Оплата оренди

Оплата комунальних послуг

При цьому 22% під час посиленого карантину змушені шукати нові можливості для розвитку, 22% відправляють співробітників у неоплачувану відпустку, 13% скорочують зарплати. 10% — скорочують штат співробітників, а 9% підприємців будуть змушені закрити бізнес. 15% підприємців вдалося перевести бізнес в онлайн.

З усіх опитаних, 84% підприємців вважають, що 8 тисяч гривень недостатньо. 3% відповіли, що виділених грошей буде достатньо для покриття збитків від посиленого карантину.

Опитування проводилося з 11 по 18 січня серед аудиторії Unlimit Ukraine. У ньому взяли участь 105 представників малого бізнесу.

Unlimit Ukraine — платформа для розвитку малого і макробізнесу, створена на базі ЄБА. Проект надає комплексну підтримку малому і макробізнесу за допомогою консультацій і освітніх заходів.

Нагадаємо, в Мінкультури розповіли, як будуть працювати кінотеатри та заклади після завершення локдауну.

Також повідомлялося, які обмеження залишаться після січневого карантину.