Минкульт разъяснил, что будет с концертами и кинотеатрами после локдауна (видео)

Заведения культуры смогут вернуться к работе, но будут действовать ограничения.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что так называемая "оранжевая" зона адаптивного карантина, в которую будет переведена Украина после окончания тотального локдауна, подразумевает возобновление работы учреждений культуры.

"В рамках "оранжевой " зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Впрочем, с определенными ограничениями: 50 процентов заполнения, рассадка в "шахматном" порядке, в музеях – один человек на десять квадратных метров", – сообщил глава Минкульта в эфире передачи "Сніданок з 1+1" в понедельник, 18 января. Эти же ограничения касаются нахождения в читальных залах библиотек.

По словам министра: "До 28 февраля в Украине будет действовать так называемый режим чрезвычайной ситуации, когда этот адаптивный карантин точно будет работать". Однако далее, с началом весны решения о карантинных ограничениях Кабмин будет принимать с учетом наявной эпидемиологической ситуации в стране.

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"Мое желание, чтобы люди вернулись к устойчивому развитию. То, что в первую чередую беспокоит культурные заведения и креативную индустрию – это прогнозируемость, стабильность. То есть, нам необходимо понимать, каким образом в дальнейшем будет происходить карантин", – отметил чиновник.

При этом, как указал министр, такие прогнозы он делает с учетом информации "от наших коллег в правительстве" о том, что вакцина в Украине будет доступна уже в феврале месяце, что, по словам Ткаченко, "облегчит ситуацию".

Среди прочего в своем выступлении гость программы напомнил, что в 2020 году через "Украинский культурный фонд" выдавались гранты тем заведениям культуры, которые были закрыты на карантин, а также представителям креативной индустрии, которые понесли убытки из-за запрета проводить концерты:

"Сейчас мы получаем новые обращения от работников креативной индустрии о возобновлении такой институциональной поддержки. Будем собирать данные, и в зависимости от того, какую базу данных мы получим – будем принимать решение, или нам обращаться к Верховной Раде и к Кабмину опять с необходимостью нового финансового пакета помощи, для представителей культуры и креативной индустрии."

Напомним, с 25 января вся Украина возвращается к так называемому "адаптивному карантину" с рядом ограничений, наложенных на работу общественных заведений. Так, с понедельника восстанавливают свою работу общепиты, культурные и развлекательные заведения, а также туристические объекты, хостелы и вся гостиничная сфера.