Мінкульт роз'яснив, що буде з концертами і кінотеатрами після локдауну (відео)

Заклади культури зможуть повернутися до роботи, але діятимуть обмеження.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що так звана "помаранчева" зона адаптивного карантину, в яку буде переведена Україна після закінчення тотального локдауна, має на увазі відновлення роботи установ культури.

"У рамках "помаранчевої" зони всі заклади культури, у тому числі й кінотеатри, працюватимуть. Втім, з певними обмеженнями: 50 відсотків заповнення, розсадження в "шаховому" порядку, в музеях — одна людина на десять квадратних метрів", — повідомив голова Мінкульту в ефірі передачі "Сніданок з 1+1" у понеділок, 18 січня. Ці ж обмеження стосуються перебування в читальних залах бібліотек.

За словами міністра: "До 28 лютого в Україні буде діяти так званий режим надзвичайної ситуації, коли адаптивний карантин точно буде працювати". Однак далі, з початком весни рішення про карантинні обмеження Кабмін ухвалюватиме з урахуванням наявний епідеміологічної ситуації в країні.

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"Моє бажання, щоб люди повернулися до сталого розвитку. Те, що в першу чергую турбує культурні заклади та креативну індустрію — це прогнозованість, стабільність. Тобто, нам необхідно розуміти, яким чином надалі відбуватиметься карантин", — зазначив чиновник.

При цьому, як зазначив міністр, такі прогнози він робить з урахуванням інформації "від наших колег в уряді" про те, що вакцина в Україні буде доступна вже в лютому місяці, що, за словами Ткаченка, "полегшить ситуацію".

Серед іншого в своєму виступі гість програми нагадав, що в 2020 році через "Український культурний фонд" видавалися гранти тим закладам культури, які були закриті на карантин, а також представникам креативної індустрії, які зазнали збитків через заборону проводити концерти:

"Зараз ми отримуємо нові звернення від працівників креативної індустрії про відновлення такої інституційної підтримки. Будемо збирати дані, і в залежності від того, яку базу даних ми отримаємо — прийматимемо рішення, чи нам звертатися до Верховної Ради і до Кабміну знову з необхідністю нового фінансового пакету допомоги, для представників культури і креативної індустрії. "

Нагадаємо, з 25 січня вся Україна повертається до так званого "адаптивному карантину" з рядом обмежень, накладених на роботу громадських закладів. Так, з понеділка відновлюють свою роботу заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а також туристичні об'єкти, хостели і вся готельна сфера.