Карантин в Украине: какие ограничения будут после локдауна?

Действие карантина продлят до 31 марта.

На территории Украины после завершения зимнего локдауна будут действовать ограничения "желтой зоны" карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин", — сказал Шмыгаль.

Какие ограничения "оранжевой" зоны в карантин?

Должны закрыться все хостелы, турбазы, детские лагеря и другие учреждения, которые размещают гостей. Исключение — официально зарегистрированные отели.

Клубы, рестораны и кафе могут работать только до 23.00. Массовые мероприятия — по нормам Минздрава не более ста человек из расчета 1 человек на 20 квадратных метров.

По критериям же Минздрава, достаточно, чтобы возили только сидячих пассажиров.

В больницы не будут класть на плановые операции. Исключения — для рожениц, беременных, новорожденных детей и онкобольных. Госпитализировать должны в любых неотложных ситуациях, когда отсрочка лечения ведет к значительному риска для жизни и здоровья.

Школы закрываются на карантин, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов города.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на десять квадратных метров.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с COVID-19 остается напряженной. Правительство считает необходимым нынешние карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".