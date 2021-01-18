Карантин в Україні: які обмеження будуть після локдауну?

Дію карантину продовжать до 31 березня.

На території України після завершення зимового локдауну будуть діяти обмеження "жовтої зони" карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до" помаранчевої зони ", яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин", — сказав Шмигаль.

Які обмеження "помаранчевої" зони в карантин?

Повинні закритися всі хостели, турбази, дитячі табори та інші установи, які розміщують гостей. Виняток — офіційно зареєстровані готелі.

Клуби, ресторани і кафе можуть працювати тільки до 23.00. Масові заходи — за нормами МОЗ, не більше ста чоловік з розрахунку 1 людина на 20 квадратних метрів.

За критеріями МОЗ, досить, щоб возили тільки сидячих пасажирів.

У лікарні не будуть класти на планові операції. Винятки — для породіль, вагітних, новонароджених дітей та онкохворих. Госпіталізувати повинні в будь-яких невідкладних ситуаціях, коли відтермінування лікування веде до значного ризику для життя і здоров'я.

Школи закриваються на карантин, якщо на самоізоляцію відправлено понад 50% класів міста.

Заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні ситуація з COVID-19 залишається напруженою. Уряд вважає за необхідне нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності.

На засіданні Кабміну 9 грудня було ухвалено рішення про введення локдауну з 8 по 24 січня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав це "зимовими канікулами заради безпеки".