Страны Евросоюза поделятся с Украиной вакциной от коронавируса, – Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в онлайн-режиме и пообещала поддержать нашу страну в борьбе с коронавирусом.

По ее словам, остановить пандемию в мире получится только тогда, когда вирус будет побежден во всех странах, и это – общее задание европейцев. При этом она подчеркнула, что Евросоюз не оставит Украину один на один в противостоянии Covid-19.

"С начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ. Сначала мы присылали маски, аппараты для вентиляции, а также перечислили 200 миллионов евро на поддержку вашего бизнеса и во время локдауна. Затем мы создали глобальную инициативу СОVAX, благодаря которой врачи и медперсонал украинских больниц получат первые вакцины уже этом этого месяце. Еще миллионы вакцин будут отправлены в Украину до лета", – почеркнула она.

Еврочиновница добавила, что обратилась с просьбой к странам-членам ЕС пожертвовать часть вакцин Украине. Все препараты, которые используются в Евросоюзе, она назвала гарантированно безопасными и действенными, поскольку те прошли соответствующую проверку.

"ЕС – на стороне Украины, как было и всегда. Особенно в сложные времена вашей новейшей истории", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Форум будет проходить в Киеве три дня, и на нем обсудят мировой опыт борьбы с пандемией, вакцинацию в Украине, планы правительства по борьбе с болезнью, инновации во времена пандемии и так далее. Открыл его президент Владимр Зеленский, заметив, что подобный формат обсуждения самых важных проблем государства теперь станет традиционным.

Возвращаясь к вакцинам, добавим, что правительство договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.