Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от COVID, - Офис президента

Поставки препаратов начнутся в этом месяце, вакцины привезут из Индии.

Правительство договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Об этом сообщает Офис президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", — заявил Зеленский.

Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.