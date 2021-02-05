Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин від COVID, — Офіс президента

Поставки препаратів почнуться цього місяця, вакцини привезуть з Індії.

Уряд домовився про постачання вакцин розробки AstraZeneca та Novavax. Про це повідомляє Офіс президента.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що сьогодні Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки проходитимуть з лютого 2021 року.

"Чим раніше ми отримаємо вакцини, тим швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет Міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю початку процесу вакцинації. 12 млн доз — це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, щоб забезпечити вакцинацію протягом перших місяців після початку поставок", — заявив Зеленський.

Обидва препарати будуть доставляти з Індії, де вони виробляються за ліцензією.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

У середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною вакцинацією.