Країни Євросоюзу поділяться з Україною вакциною від коронавірусу, — Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії запевнила, що ЄС не має наміру відмовлятися від допомоги Україні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в онлайн-режимі і пообіцяла підтримати нашу країну в боротьбі з коронавірусом.

За її словами, зупинити пандемію у світі вийде тільки тоді, коли вірус буде переможений у всіх країнах, і це — спільне завдання європейців. При цьому вона підкреслила, що Євросоюз не залишить Україну наодинці в протистоянні Covid-19.

"З початку пандемії Євросоюз підтримував український народ. Спочатку ми надсилали маски, апарати для вентиляції, а також перерахували 200 мільйонів євро на підтримку вашого бізнесу і під час локдауну. Потім ми створили глобальну ініціативу СОVAX, завдяки якій лікарі і медперсонал українських лікарень отримають перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони вакцин будуть відправлені в Україну до літа", — підкреслила вона.

Єврочиновниця додала, що звернулася з проханням до країн-членів ЄС пожертвувати частину вакцин Україні. Усі препарати, які використовуються в Євросоюзі, вона назвала гарантовано безпечними і ефективними, оскільки ті пройшли відповідну перевірку.

"ЄС — на боці України, як було і завжди. Особливо в складні часи вашої новітньої історії", — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Форум буде проходити в Києві три дні, і на ньому обговорять світовий досвід боротьби з пандемією, вакцинацію в Україні, плани уряду в боротьбі з хворобою, інновації за часів пандемії тощо. Відкрив його президент Володимир Зеленський, зазначивши, що подібний формат обговорення найважливіших проблем держави тепер стане традиційним.

Повертаючись до вакцин, додамо, що уряд домовився про постачання вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин. Постачання будуть проходити з лютого 2021 року.