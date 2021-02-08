Жителів ОРДЛО почнуть вакцинувати на підконтрольній Україні вже у квітні, — Ляшко

Можливість зробити щеплення для громадян ОРДЛО з'явиться на третьому етапі вакцинації в Україні, разом з іншими громадянами.

Українці з непідконтрольних Києву територій Донбасу зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації в Україні, який намічений на квітень 2021 року. З такою заявою Ляшко виступив у понеділок, 8-го лютого на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Люди, які з вимушених причин опинилися на окупованих територіях, зможуть зробити щеплення в пунктах вакцинації на підконтрольних Україні територіях, але починаючи з третього етапу (вакцинації — ред.)", — розповів Ляшко.

За словами головного лікаря: "Для них діятиме така ж система запису, як і для всіх інших українців — через портал. Вони повинні знати, де саме і в який конкретно день вони зможуть зробити щеплення".

Чиновник уточнив, що вакцинуватимуть жителів ОРДЛО препаратами, які передбачають довгострокове зберігання, оскільки невідомо точно, як довго цим вакцинам доведеться чекати своїх заявників: "Для людей з непідконтрольних територій використовуватимуться вакцини з температурою зберігання від +2 до +8 градусів, які можуть довше можуть зберігатися в пунктах щеплення.

Відповідаючи на питання, коли саме почнеться вакцинація цієї категорії українців, Ляшко заявив наступне: "Залежатиме від графіка постачань вакцин в Україну, але орієнтовно ми говоримо про квітень місяць".

Раніше уряд України опублікував Календарний план вакцинації громадян, у якому зазначено які категорії населення будуть щеплені в першу чергу. Згідно з планом, у квітні і травні буде зроблено 1,9 щеплень для групи ризику: людей старше 80 років і медиків первинної медичної допомоги. Що, правда зазначено в плані, як друга хвиля вакцинації.

Після цього, під час "третьої хвилі" в травні і червні цього року 363 тисячі щеплень будуть надані виключно для потреб медиків, яких не прищепили під час першого і другого етапів. Де саме жителів Донбасу розташували в Календарному плані від Кабміну Ляшко не уточнив. За його словами, якщо держава отримає "достатню" кількість вакцин, це дозволить їй проводити кілька етапів вакцинації "паралельно", тобто — одночасно.

На цьому ж форумі президент України Володимир Зеленський заявив, що влада змогла взяти ситуацію з поширенням коронавірусу під контроль, незважаючи на "спадок", залишений попередниками, а також виключив можливість закупівлі російської вакцини.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що Україна звернеться до міжнародних судів з вимогою дати правову кваліфікацію вакцинації жителів ОРДЛО російським препаратом "Супутник V".