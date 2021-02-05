Вакцинация в ОРДЛО: Резников собирает доказательства для международного иска

Факты вакцинации украинцев на неподконтрольных территориях Донбасса Киев использует в качестве доказательства присутствия РФ в Украине.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью "Укринформу", что Украина обратится в международные суды с требованием дать правовую квалификацию вакцинации жителей ОРДЛО российским препаратом "Спутник V" в числе прочих нарушений, если раздобудет доказательства оной.

В частности, журналист издания поинтересовался у политика, владеет ли тот информацией о старте вакцинации на неподконтрольных территориях Донбасса.

"Я слышал эти слухи. Не факт, что это правда. В любом случае, если российские власти на украинской территории, без нашего согласия проводит какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакциной, это является нарушением украинских законов. Они подвергают населения Украины риску и понесут за это ответственность", – ответил Резников.

Вице-премьер продолжил: "Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях".

Напомним, на днях вице-премьер Резников сделал очередное громкое заявление относительно планов реинтеграции неподконтрольных территорий на Востоке Украины. Согласно заявлению политика, после деоккупации на Донбассе могут появиться "синие каски", поскольку в планах Киева установить в регионе мандат Международной миссии ООН – международную администрацию.

Напомним, на днях, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о новом виде нарушения прав человека на аннексированном Россией полуострове: крымчан заставляют принудительно вакцинироваться от коронавируса.