В ОРДЛО началась вакцинация российским "Спутником V" (фото)

Оккупационные власти подтвердили начало массовой вакцинации "Спутником V", но в России отрицают поставки препарата на неподконтрольные Киеву территории.

На оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Новость об этом опубликовал Telegram-канал российского военного журналиста Семена Пегова "War Gonzo".

"В ДНР и ЛНР началась бесплатная вакцинация населения с помощью "Спутник V", – написал Пегов в понедельник, 1-го февраля и прикрепил к публикации фото с процедурной комнаты одной из местных больниц.

[ + – ]

Как заявили российским СМИ представители самопровозглашенных властей т.н. "ДНР", вакцинация в "республике" официально стартовала с 1 февраля, а за первый час было зарегистрировано 700 заявок на процедуру. По словам главаря местной "администрации" Дениса Пушилина, списки "первоочередников" составляют медицинские сотрудники, преподаватели и работники социальной сферы.

При этом, российский Фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением российской вакцины, в комментарии "ТАСС" решительно опровергает ее поставки в непризнанные квази-государственные образования на востоке Украины: "РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок".

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Луганска в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах, советник так называемого "главы ЛНР" Родион Мирошник, вакцина доставлена на территорию "ЛНР", подтвердив начало вакцинации "отдельных категорий жителей республик" с 1-го февраля. По словам Мирошника, дальнейшие поставки российской вакцины "будут вестись на регулярной основе".

Одновременно с ним, главарь оккупационных властей Луганской области Леонид Пасечник отметил, что благодаря "неоценимой помощи Российской Федерации" так называемая "республика" получила возможность провести добровольную бесплатную вакцинацию "для всех", передает "Regnum". По его словам, это позволит жителям Луганщины в дальнейшем "снять ограничения и вернуться к нормальной жизни".

Напомним, на днях, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о новом виде нарушения прав человека на аннексированном Россией полуострове: крымчан заставляют принудительно вакцинироваться от коронавируса.