У ОРДЛО почалася вакцинація російським "Супутником V" (фото)

Окупаційна влада підтвердила початок масової вакцинації "Супутником V", але в Росії заперечують постачання препарату на непідконтрольні Києву території.

На окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19. Новину про це опублікував Telegram-канал російського військового журналіста Семена Пегова "War Gonzo".

"У ДНР і ЛНР почалася безкоштовна вакцинація населення за допомогою "Супутник V", — написав Пегов у понеділок, 1-го лютого і прикріпив до публікації фото з процедурної кімнати однієї з місцевих лікарень.

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Як заявили російським ЗМІ представники самопроголошеної влади т.зв. "ДНР", вакцинація в "республіці" офіційно стартувала з 1 лютого, а за першу годину було зареєстровано 700 заявок на процедуру. За словами ватажка місцевої "адміністрації" Пушиліна Дениса Володимировича, списки "першочерговиків" складають медичні співробітники, викладачі та працівники соціальної сфери.

При цьому, російський Фонд прямих інвестицій, що займається просуванням російської вакцини, у коментарі "ТАСС" рішуче спростовує її постачання в невизнані квазі-державні утворення на сході України: "РФПІ не проводить постачання вакцини "Супутник V" у Донецьк і Луганськ. У фонді не мають інформації про наявність чи відсутність подібних постачань".

Як повідомив "Інтерфаксу" представник Луганська в Тристоронній контактній групі на Мінських переговорах, радник так званого "глави ЛНР" Родіон Мірошник, вакцина доставлена на територію "ЛНР", підтвердивши початок вакцинації "окремих категорій жителів республік" з 1-го лютого. За словами Мірошника, подальше постачання російської вакцини "буде проводитися на регулярній основі".

Одночасно з ним, ватажок окупаційної влади Луганської області Леонід Пасічник зазначив, що завдяки "неоціненній допомозі Російської Федерації" так звана "республіка" отримала можливість провести добровільну безкоштовну вакцинацію "для всіх", передає "Regnum". За його словами, це дозволить жителям Луганщини в подальшому "зняти обмеження і повернутися до нормального життя".

Нагадаємо: днями постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про новий вид порушення прав людини на включеному Росією півострові: кримчан змушують примусово вакцинуватися від коронавірусу.