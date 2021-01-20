В Крыму фиксируются случаи принудительной вакцинации жителей от Сovid-19

Крымчане не имеют возможности по собственному желанию сделать тест, а ожидание "скорой помощи" на полуострове может затянуться на сутки.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о новом виде нарушения прав человека, появившемся на аннексированном Россией полуострове с недавних пор.

"Я думаю мои коллеги-крымчане подтвердят это – мы имеем факты, по сути, принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества", – заявил Кориневич в среду, 20 января в ходе совместных комитетских слушаний на тему: "Внешнеполитические аспекты деоккупации АР Крым и города Севастополь: парламентское измерение".

Постпред сообщил, что жители Крыма "не имеют возможности по собственному желанию сделать тест на Covid-19", а ожидания кареты скорой помощи для рядового крымчанина может длиться до 24 часов: "Был случай, когда умер крымчанин, к которому за два дня до смерти приехали врачи и заявили: "Мы не будем вас госпитализировать".

"Во время пандемии COVID-19 ситуация c правами человека в Крыму все более ухудшается. Так называемая российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму", – добавил Кориневич. По его словам, речь идет об "отсутствие должного количества госпитальных коек, об отказе в госпитализации граждан, а также о перемещении больных COVID-19 из госпиталей в санатории, где им не оказывается соответствующая медицинская помощь".

Общая ситуация с правами человека в Крыму, по словам чиновника "не улучшается, а становится еще хуже", чем была до этого. Кориневич напомнил о притеснениях прав крымских татар, и в частности из запрещенной в РФ исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которые, по словам чиновника, "получают огромные сроки ни за что".

Как стало известно на днях, Европейский суд по правам человека рассмотрит 11 жалоб Украины против РФ за нарушение прав человека в Крыму, в том числе – по исчезновению и задержаниям отдельных граждан.