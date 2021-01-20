У Криму фіксуються випадки примусової вакцинації жителів від Сovid-19

Кримчани не мають можливості за власним бажанням зробити тест, а очікування "швидкої допомоги" на півострові може затягнутися на добу.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про новий вид порушення прав людини, який з'явився на анексованому Росією півострові.

"Я думаю мої колеги-кримчани підтвердять це — ми маємо факти, по суті, примусової вакцинації наших громадян невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості", — заявив Кориневич в середу, 20 січня в ході спільних комітетських слухань на тему: " зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: парламентський вимір ".

Постпред повідомив, що жителі Криму "не мають можливості за власним бажанням зробити тест на Covid-19", а очікування карети швидкої допомоги для рядового кримчанина може тривати до 24 годин: "Був випадок, коли помер кримчанин, до якого за два дні до смерті приїхали лікарі і заявили: "Ми не будемо вас госпіталізувати".

"Під час пандемії COVID-19 ситуація з правами людини в Криму все більше погіршується. Так звана російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан в Криму", — додав Кориневич. За його словами, мова йде про "відсутність належної кількості госпітальних ліжок, про відмову в госпіталізації громадян, а також про переміщення хворих COVID-19 з госпіталів в санаторії, де їм не надається відповідна медична допомога".

Загальна ситуація з правами людини в Криму, за словами чиновника "не покращується, а стає ще гірше", ніж була до цього. Кориневич нагадав про утиски прав кримських татар, і зокрема із заборони в РФ ісламської організації "Хізб ут-Тахрір", які, за словами чиновника, "отримують величезні терміни ні за що".

Як стало відомо днями, Європейський суд з прав людини розгляне 11 скарг України проти РФ за порушення прав людини в Криму, в тому числі — по зникненню і затримань окремих громадян.